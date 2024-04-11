帶挈老闆打入富豪榜 NewJeans LE SSERAFIM吸金近10億

出道20個月的韓國勁爆女團NewJeans去年吸金破6.4億港元，加上同門組合LE SSERAFIM去年亦為公司進帳逾3.54億港元，帶挈老闆房時赫身家暴漲，成功躋身當地「富豪榜」第16位。

前年8月出道的韓國5人女團NewJeans，去年推出《OMG》、《Ditto》及《Super Shy》等多首Hit歌，合共賣碟逾426萬張稱霸K-Pop女團，又瘋狂接近20個廣告，吸金力超強。組合隸屬天團防彈少年團（BTS）所屬的HYBE事務所子公司ADOR，HYBE早前公布去年業績，作為旗下最強金蛋女團的NewJeans，為公司進帳逾6.4億港元，較前年激增491.8%。此外，5女將於6月進軍日本，近日率先踩入當地廣告界搶飯碗，前日公開她們為日本洗頭水品牌演繹的廣告歌後，產品隨即掀搶購潮。

至於日本偶像宮脇咲良所屬的韓團LE SSERAFIM，則隸屬HYBE另一家子公司SOURCE MUSIC，5女去年總收益高達3.54億港元，較前年增長167.3%。兩隊組合去年合共為HYBE進帳近10億港元，帶挈老闆房時赫在韓版財經雜誌《福布斯》近日公布的當地20大富豪榜中，以187億港元身家登上第16位。

而HYBE去年9月透過選秀節目《R U Next?》選出的5人新女團ILLIT，上月25日憑首張專輯《SUPER REAL ME》出道後走勢凌厲，首周賣碟逾38萬張，刷新女團出道碟最高開賣紀錄。

新男團RIIZE首襲港 另邊廂，韓國SM事務所相隔7年打造的男團RIIZE被視為今年最強新人男團，6子去年9月憑首張專輯《Get A Guitar》出道後人氣爆燈，近日宣布衝出海外，將於6月1日首度襲港搞見面會吸金。