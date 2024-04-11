暢所欲玄：上契

上契又稱為過契，這是一種古老而具有特色的傳統文化，流傳於許多地區和民族。這些民間習俗在人們的生活中扮演着重要角色，不僅反映了當地人的價值觀和信仰，也凝聚了人們的情感，形成社會凝聚力。

在民間習俗中，婚禮被視為一個重要儀式。在婚禮前，未婚夫和未婚妻會跟家人親友一起參與一些婚前儀式，包括求婚、彩禮交換、喜餅分發等。另外，新郎哥會在結婚當日接新娘，以表示對新娘的尊重和歡迎。

除了婚禮，跟志同道合的男女老少，不分性別年紀，亦可進行上契，好比劉關張的桃園結義、水滸傳一百零八好漢結拜等等。

還有一些習俗與生老病死相關，例如孩子出生後，其家人會舉行滿月宴，並給嬰兒起個吉祥的名字。

當一個人去世後，其親人又會舉行喪禮和祭祀儀式，以表達對逝者的哀悼和尊重。

甚至有人會和神明上契，由於古代生活艱苦，養育兒女長大成人確實不易，所以就會藉上契神明，希望得到保佑和祝福。

最後要注意，請不要隨隨便便上契，因為此乃一生一世的關係責任，不可輕率視之！

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