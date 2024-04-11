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譚輝智再挑戰跳唱 舞功唔掂
《中年好聲音2》亞軍得主譚輝智在無綫綜藝節目《中年好聲音2紅白大戰》中再次挑戰跳唱，然而走位及動作卻出現誤差，在隊友中「突圍而出」，成焦點所在，而他的搞笑細胞在節目中完全開啟，評審周國豐要求他扮顏米羔時，他笑謂：「脫之嘛，我OK嘅！」可愛度爆燈。
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