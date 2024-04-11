江若琳訓練囝囝做貓奴

藝人江若琳近日帶隊到自己創辦的貓酒店為HOY TV新節目《尋找喵喵的故事》錄影，養有兩隻愛貓的她指於去年6月出世的兒子與愛貓相處融洽，沒有爭寵情況，兒子更會主動與貓分享食物，兩隻貓亦會在小主人熟睡時睡在旁邊，她笑言絕對會訓練兒子成貓奴：「我同囝囝講你將來識行，第一件事就要學鏟屎同餵貓。」