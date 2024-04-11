市道低迷 陳家樂唔灰心 翟威廉離巢冇怨言
無綫小花蘇韻姿前日宣布離巢，近來電影業也步入寒冬期，足見市道不景。原來前香港先生冠軍翟威廉亦已低調跟無綫完約，在上月底39歲生日當天，正式與無綫結束13年賓主關係，雙方換個方式合作。他指近日太忙，亦失去了玩社交網的熱情，所以一直未正式公布離巢消息。講到離開的原因，他否認與工作機會有關，並幫舊公司講好話說：「其實公司都畀好多機會我，唔係太關事，本身我冇乜特別怨言，有啱有唔啱，每間公司都有。」他表示現時不是與無綫完全斷絕，始終這個行頭很窄，將來做外判劇或其他節目，也可能會接到無綫的工作：「TVB某程度上做咗咁多年，換個合作方式，唔再做員工，但係因為我哋每年都要喺嗰度搞Band Show，同埋邵氏嗰啲劇我都仲係拍緊嘅，Keep住有做，只係自由啲可以周圍去唔同地方拍。」
講到傾約時對方有沒有開出條件挽留，他說：「續約最緊要睇番工作模式，依家有好多嘢我都已經自己做，自己出去接Show，出面有脈絡同經理人，冇所謂嘅，遲早嘅事，兩邊我都冇所謂。」
錢嘉樂努力吸引投資者
另外，錢嘉樂和陳家樂昨日出席活動，講到經濟不景，有指連大導演劉偉強有意邀請謝霆鋒開拍的大製作也叫停，加上網劇《反黑2》亦因資金問題停工，業界步入寒冬，錢嘉樂表示：「呢樣嘢都成日重複發生，我哋要努力，希望吸引多啲投資者返嚟，電影人好勁嘅，點都可以生存到。」陳家樂則覺得是個別事件：「仲有好多製作都進行緊，自己傾緊嘅都正常，暫時冇影響，我哋都要有信心，唔能夠因為一兩件事，就對行業灰心。」
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：