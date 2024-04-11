市道低迷 陳家樂唔灰心 翟威廉離巢冇怨言

無綫小花蘇韻姿前日宣布離巢，近來電影業也步入寒冬期，足見市道不景。原來前香港先生冠軍翟威廉亦已低調跟無綫完約，在上月底39歲生日當天，正式與無綫結束13年賓主關係，雙方換個方式合作。他指近日太忙，亦失去了玩社交網的熱情，所以一直未正式公布離巢消息。講到離開的原因，他否認與工作機會有關，並幫舊公司講好話說：「其實公司都畀好多機會我，唔係太關事，本身我冇乜特別怨言，有啱有唔啱，每間公司都有。」他表示現時不是與無綫完全斷絕，始終這個行頭很窄，將來做外判劇或其他節目，也可能會接到無綫的工作：「TVB某程度上做咗咁多年，換個合作方式，唔再做員工，但係因為我哋每年都要喺嗰度搞Band Show，同埋邵氏嗰啲劇我都仲係拍緊嘅，Keep住有做，只係自由啲可以周圍去唔同地方拍。」