娛樂

張馳豪爆肌轉「型」

Aska的腹肌令人睇到嘩嘩聲。 Aska的腹肌令人睇到嘩嘩聲。
Aska的腹肌令人睇到嘩嘩聲。
歌手張馳豪（Aska）近日推出新歌《Dirty Rhythm》，首次挑戰快歌的他在MV中破格演出，展露最不羈一面，他為此每天勤健身，操到爆肌，飲食上亦十分講究。而跳舞是Aska面臨的最大挑戰，向來怕醜的他跟舞蹈員一起排練，除了要牢記舞步，還要在鏡頭前展露自信表情，這對「宅男」Aska來說絕不簡單。
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