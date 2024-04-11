衛詩雅奇招變晴天娃娃

女星衛詩雅有份演出的ViuTV原創劇《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》現正熱播，當中有不少場口在室外露營地拍攝，由於天氣多變，衛詩雅聽聞燒紙烏龜可以令天氣放晴，因此多次在拍攝期間嘗試為劇組燒紙烏龜，果然不久後真的放晴，她亦因而成為劇組的晴天娃娃。