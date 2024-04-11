試膽派對嚇窒Fans 炎明熹牛一做公主 落手捉青蛙

歌手炎明熹（Gigi）前日迎來19歲生日，忙於為演唱會綵排的她，兩次獲團隊驚喜慶生。早前她又與400名粉絲舉辦一個以動物為主題的生日派對，Gigi化身公主亮相，除了把玩杜比亞蟑螂外，還伸手摸蜥蜴和青蛙，令全場嘩然。

Gigi前日下午到Band房練歌，演唱會音樂總監周錫漢（Randy）率領團隊向她送上生日蛋糕，新加入的成員林智樂更送上金算盤，預祝她賺錢買到10層樓。晚上壽星女到排舞室練舞時，又獲舞蹈團隊獻上第二個蛋糕，令她相當驚喜。

而一班愛錫Gigi的「Gi炎粉」（粉絲暱稱），上周六為偶像舉行一個以動物為主題的大型生日派對，400名粉絲施展渾身解數，令現場變成動物園。

Gigi以一身公主打扮示人，孖住化身白馬王子的好友陳小姐一同進場，現場尖叫此起彼伏。為配合派對主題，Gigi事前拍攝了一輯靚相，除了抱着貓貓之外，她更與蜥蜴和杜比亞蟑螂合影。現場回放拍攝花絮時，台下的粉絲看到Gigi手持杜比亞蟑螂把玩，還展現開心笑容，不禁嚇得嘩聲四起。大膽的Gigi還跟粉絲玩猜盲盒遊戲，毫不猶豫地將手伸入裝有蜥蜴和青蛙的箱子，當她得知箱內是假動物時，即擺出一副「沒好氣」的表情，場面搞笑。

珍藏粉絲親筆信 看見粉絲如此窩心，Gigi感性致謝：「我會盡力，唔會辜負大家對我嘅期望，希望大家繼續陪住我，為我加油，做我最堅實嘅後援。一人難順百人意，百人難順一人心，但我會盡力去做，好多謝你哋寫畀我嘅信，我會睇，之後收埋，希望將來有多幾個月餅罐畀我收埋呢啲信。」