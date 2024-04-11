中娛星動：「伯樂」大細超 白鹿得寵成「最愛」 吳謹言繼續坐冷板

內地女星吳謹言成「一劇花旦」，近年被後起的白鹿蓋過風頭！身為兩人伯樂的「金牌監製」于正被指愈來愈大細超，開新劇力讚白鹿是最愛演員，網民即指他暗貶吳謹言。

內地監製于正向來點石成金，他於2018年推出宮鬥劇《延禧攻略》，令吳謹言一炮而紅，但他近年被質疑冷待吳謹言，轉捧同公司女藝人白鹿。近年白鹿出演的綜藝節目與電視劇接連不斷，早前更為自家公司製作的劇集《臨江仙》出席開鏡儀式，該劇是于正嘔心瀝血之作，他表示：「前三分之一比《鬼怪》好看，中間三分之一比《黑暗榮耀》好看，後面三分之一是上升哲學的無限流。」強調該劇會爆紅。

于正還上載多張自家女藝人在開鏡儀式上的照片，寫道：「我最愛的故事配我最愛的演員。」公開指白鹿就是他的最愛！不少網民嘲諷他見風使舵，指當年吳謹言爆紅時，他亦表示對方是自己最愛的女演員之一。

而近年吳謹言曝光率極低，甚至傳出將與公司解約，對此于正曾公開表明立場：「敬請期待我們王者歸來，讓你們看到不一樣的于正和不一樣的吳謹言，誰說會放棄？每一個藝人，只要你在我就在，我有一口氣，你就有一條路，人生長着呢，我們不言敗。」

于適出埠耍功夫 另外，最近憑電影《封神第一部》爆紅的內地男星于適，近日忙於拍攝《紅海行動2：虎鯨行動》，但仍抽空代表主演劇集《我的阿泰勒》出戰康城電視節，他除了到處打卡外，更於紅地氈一展身手，大耍中國功夫，成功吸引外國媒體關注並大事報道。最搞笑是于適飛抵當地時，於機場「蒙面」現身，令「#于適 機場悍匪」成為內地網絡熱話。