獨家專訪：同入圍爭金像獎 無損感情 楊偲泳出戰「女配」 獲廖子妤讓賽

藝人廖子妤（Fish）與楊偲泳（Renci）今年雙雙入圍爭金像獎最佳女配角，曾奪該獎的Fish揚言支持「自己友」Renci奪獎，Fish反而最緊張行紅地氈時要夠靚，不要仆低出醜！

《第42屆香港電影金像獎》將於本月14日於尖沙咀文化中心舉行，今年「最佳女配角」競爭激烈，電影《毒舌大狀》的廖子妤及楊偲泳大戰老戲骨金燕玲、梁雍婷及韋羅莎，Fish、Renci日前受訪，面對強勁對手，Fish笑說：「一定要有信心，未必係自己贏，但人哋叻、唔代表我差，當然希望有好成績。個個都睇好，我會支持Renci，認識佢知佢平時性格柔和，睇佢拍戲時堅定嘅眼神，真係做得好好。」Renci亦笑言會支持自己：「因為我唔支持自己就冇人會支持我，但我睇好梁雍婷，佢做得好好。」

Fish曾憑電影《梅艷芳》奪得金像獎最佳女配，當然被不少人睇高一線，但她大爆父母態度淡然：「睇咗我做宣讀入圍名單嘅記者會，覺得我幾靚，就冇再睇直播。」Renci則說：「最感動係《毒》團隊得到唔少提名，好圓滿。」

事業搏殺 唔諗結婚 今年金像獎對Fish可謂別具意義，除了男友盧鎮業角逐影帝，好友余香凝亦有份角逐影后，她笑說：「唔會緊張埋佢哋嗰份，只會緊張自己狀態好唔好，因為見到多人嘅場合會好暈，最緊要靚、淡定，同埋唔好Kick親。（如果攞獎會唔會考慮拉埋天窗？）呢一、兩年係事業搏殺期，唔會用時間搞婚禮，賺咗錢先。同埋，唔係個個都好似余香凝咁全能，樣樣都兼顧到。」