收視復活彈上冠軍 戒口一個月有回報 林夏薇焗小方「下海」

藝人陳展鵬、林夏薇與方力申等前晚為新劇宣傳，慶祝首周收視成為黃金時段之冠。林夏薇提議若收視更好，會派小方「下海」再游渡海泳答謝觀眾。

視帝陳展鵬、視后林夏薇（薇薇）、方力申（小方）、馮盈盈、劉佩玥、張頴康與張子丰等，前晚在尖沙咀為無綫劇集《逆天奇案2》宣傳，期間公布喜訊，劇集首周成為黃金時段冠軍，錄得22.8點收視，在內地全網播放率更成為10大之一！展鵬笑言經過復活節假期後劇集也「復活」，全賴觀眾支持。

馮盈盈Cut咀戲 小方劇中單戀薇薇，薇薇笑言今次左擁陳展鵬、右抱方力申，相當開心，終於輪到自己有人爭。她直言拍攝時壓力很大，為了一場瑜伽騷腰場口，收工後在家加操兼戒口一個月，故完成拍攝後，即吃雪糕及白飯獎勵自己。問到若收視再升，會否讓小方派福利？薇薇笑說：「派佢游多次渡海泳。」小方即拉開話題：「大家飲多杯。」

馮盈盈透露其戲份要下星期才播出，一出場就與高鈞賢「放閃」，原本更要咀咀，但商量後臨時叫停親熱戲，不過之後劇情也相當甜蜜，好像偶像劇一樣。她又有不少喊戲，為此特別找來泰臣擔任演戲老師，事先排練每場戲，笑言交了不少學費。

另外，前港姐王菲與唱片公司太子爺張子丰因拍攝劇集《法言人》而撻着，近日張子丰高調為女友慶祝生日，令戀情浮面，問是否公開戀情，張子丰說：「一向都希望低調，順其自然啦！如果結婚嘅話再話畀大家知。」又讚王菲是好女仔，很乖也很搞笑。