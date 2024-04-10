極速斬纜重奪粉絲歡心 Karina揮低Irene 榮登同志女神

韓團aespa成員Karina與男星李宰旭極速分手後，即重奪粉絲歡心，並憑「AI」般的精緻美貌贏得女同志票選的「最喜愛K-Pop女歌手」寶座，力壓男女通殺的圈中公認美女Irene。

出道3年半的aespa人氣不斷飆升，當中甫出道就因擁有完美五官而獲封「人間AI」的成員Karina，早前因認愛韓劇《還魂》男星李宰旭而流失不少粉絲，但她火速斬纜，認愛5周後宣布甩拖，成功收復失地。最近由當地女同性戀網民票選的「最喜愛K-Pop女歌手」排名出爐，證明Karina經歷認愛風波後人氣不減，大熱登上冠軍寶座，可見不少同性粉絲也被其美貌征服。

風騷賞櫻迎牛一 至於早前當選「K-Pop顏值女王」的女團Red Velvet成員Irene向來男女通殺，但她在女同志圈中的人氣反而不及Karina，以輕微之差屈居第2位。而另一女團宇宙少女的成員雪娥經常以型格的中性形象示人，因而深得同性歡心，經常有女同志在其社交網留言示愛，她在今次票選中高踞第3位，Irene的隊友Seulgi與女團IVE成員安俞真，分別進佔第4、5位。雪娥的隊友苞娜早前主演韓劇《金字塔遊戲》，劇中角色堅毅不屈，為她吸納大批同性粉絲，順利躋身第6位，揮低第7、8位的aespa成員Winter與Red Velvet成員Wendy。至於女團(G)I-DLE成員美延以及LE SSERAFIM的日本成員中村一葉，掹車邊上榜排第9、10位。

另外，aespa正準備強勢回歸樂壇，並於6月底在首爾開騷，為世界巡唱揭開序幕。明天24歲生日的Karina回復單身後愈戰愈勇，前日心情靚爆去賞櫻，在社交網分享靚相並風騷留言：「春天來了！」照片上載短短16小時已喪吸200萬點讚！