金像獎掀搶衫潮 廖子妤算五行揀戰衣 飛甩男友行紅地氈

藝人廖子妤（Fish）和栢天男昨日在上環出席活動，今年有份角逐香港電影金像獎最佳女配角的Fish揀衫喜歡計算五行屬性，問她可有為金像獎戰衣研究一番？她笑言：「其中一件都符合，有金屬嘅，但因為太重，要等整完再試，睇吓Fit唔Fit到先，Fit唔到就會跣落嚟。（戰衣好性感？）我咁瘦都唔會有咩睇㗎啦，我賣骨感㗎嘛！」

Fish還指因為臨近金像獎，所以圈內女星掀起了「全城搶衫潮」，借衫難上加難，她表示：「依家個個都喺度搵緊衫。（有冇人同你搶？）你哋講得出名嘅都搵緊。（王丹妮有冇同你爭？）冇，但明嘅，又轉季又要借衫做訪問，所以難借到。」

談到男友盧鎮業（小野）有份角逐金像獎影帝，Fish指無意與對方一起行紅地氈：「成日對住，我想同番自己嘅電影團隊行。」小野在新劇《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》與組合P1X3L的成員吳啟洋（Phoebus）有咀戲，問Fish之後可有拒絕讓男友錫錫？栢天男即搞笑地「搭訕」：「要佢先清潔個嘴。」Fish則笑說：「我同小野喺劇入面分別同傅孟柏、Phoebus有錫嘴戲，Yeah！我哋都贏咗！」

栢天男唔敢追法國女仔 至於栢天男早前到法國拍戲，問他可有艷遇？他笑指雖然拍戲有異性對手，戲外亦認識很多人，但沒時間深入了解。他又指工作人員對法國食物的認識比他多10倍，笑言：「經過呢次行程，真係要讀多啲書。（認識一個法國女仔咪可以囉？）我唔識法文，溝通唔到，同埋法國女仔眼角好高，我都係專心拍戲。」