獨家訪問：出道20年 剖白內心世界 薛凱琪淪情場輸家 學識愛自己

女星薛凱琪近日推出入行20年首支自白單曲，歌詞內容盡是多年來的內心剖白，慨嘆愛情不長久，認為即使成為輸家，也毋須可惜，反而愛自己更為重要！

北漂一段日子的薛凱琪（Fiona），前年接連參與內地綜藝節目《乘風破浪》及《無限超越班》後人氣急升，之後更成為綜藝節目常客，又經常游走內地不同城市登台，可謂密密搵真銀。

雖然Fiona在綜藝方面已佔一席位，但音樂方面卻未有新搞作，對上一次推出國語專輯已經是兩年多前，她曾表示近年有想推出新歌的想法，心目中也早已有歌曲構思，惟工作不斷，一直未能啟動製作Mode，直至去年9月的某個晚上，她終的起心肝寫下一份英文內容草稿，之後再翻譯成中文交給填詞人好友，繼而將之進化成歌詞，最終由籌備至完成錄音花了4個月時間，新歌本月初面世，更成為她出道20年的首支自白單曲。

近日Fiona把手稿上載至社交網，曾經歷情傷、父母離異、事業陷樽頸位、情緒病等的她，歌詞內容全是關於她的內心世界，如「因為你的出現，你的存在，我學會了用那一份愛去愛我自己，而因為你，我終於感覺到溫暖了。」、「來生再見的話，我希望我能給我自己一個最好的原因去不躲你，哪怕是一厘米。」

Fiona昨日接受本報訪問時，透露新歌講人與人之間的相遇，問到歌詞可有其感情寫照？她笑說：「唔一定係愛情嘅，其實所有嘅相遇都係美好，依家有好多人覺得擁有唔到就係一件唔好嘅事，愛情當然啦！但可能有啲友誼同夢想都係，所以要畀多啲希望同機會自己，因為曾經擁有過嘅嘢原來都係好美好，要珍惜緣分，唔好在乎佢嘅長短，然後要愛惜緣分，愛惜自己。」她更感性表示：「無論係朋友友誼或者愛情，當佢長久唔到嘅時候，擦身而過嘅時候，亦都唔需要覺得可惜。」

新歌治愈歌迷 而令Fiona最驚喜的事，是歌曲的正能量治愈了不少網民，包括歌迷在內，她說：「首歌打咗幾日，啲Fans喺機場見到我，有幾個直頭喊住話聽完首歌覺得好正面，好治愈到佢哋個內心，我聽到好開心，同埋近排做咗兒童孤獨症大使，首歌亦都做咗佢哋嘅主題曲，希望歌詞嘅正面令佢哋聽完會被治愈到。」另外，Fiona日前現身汕頭音樂節，並首度獻唱新歌，穿吊帶大露背上衣的她，露小蠻腰兼大騷馬甲線，獲大批樂迷舉燈牌支持，完場時一眾樂迷更清唱該曲，令伊人感動得眼濕濕。