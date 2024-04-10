行「股」惑經歷男人最痛 吳卓羲林峯 擸刀仔剃毛脫險

藝人林峯與相識25年的好兄弟吳卓羲亮相無綫節目，大談當年拍攝露股戲的趣事，爆料指當時僅以垃圾袋剪成「弟弟」尺寸來遮掩，並以牛皮膠紙固定位置，但撕掉時卻經歷男人最痛，最終要互相幫忙以𠝹刀剃掉毛髮了事！

林峯與吳卓羲近日為無綫節目《Mayanne小喇叭》擔任嘉賓，大談相識25年的經過，二人同聲表示除了每日必定聯絡對方，更經常到對方家中過夜，感情猶如親人。談到如何展開友誼，原來當年是林峯主動約食飯，卓羲謂：「佢打畀我嗰陣時我都打咗個突，佢話約我食飯，我就覺得咁奇怪嘅？然後大家就一步步建立關係。」林峯亦發表愛的宣言：「鍾意你吖嘛！」

二人更應要求翻看當年拍攝劇集《大唐雙龍傳》經典露股一幕，卓羲爆料指當時是導演臨時要求拍攝：「初初劇本冇，佢哋話不如整場令伍姑娘（伍詠薇）尷尬少少嘅戲，導演就提議除晒，除係冇問題，我哋咁嘅資質，但點樣遮住前面先？」林峯繼指：「現場有啲大垃圾膠袋，我哋就剪咗個角落頭落嚟！」卓羲更搞笑說：「我望住佢剪幾大，我咪再剪大啲，鬥大囉！重點係我哋用牛皮膠紙黐。」林峯補充：「黐嗰陣冇問題，係搣嗰時大鑊。」說得興起的他們還大爆搣膠紙時的苦況：「要搵𠝹刀剃毛，我哋互相幫大家，現場都冇人夠膽幫我哋剃！」

聯絡唔到徐子珊 此外，卓羲在接受網上頻道訪問時，被問到與曾經合作無間、已退出娛樂圈的前無綫花旦徐子珊是否仍有聯絡？他坦言：「搵佢唔到，有搵過佢，想問吓佢近況，因為好耐冇聯絡。（你有冇諗過退出？）有，但唔深刻，都係因為有壓力唔開心，可能因為緋聞、新聞。」不少網友看完訪問後，大感子珊退出真的退得很徹底。