拍拖搵人肉布景掩護 羅天宇打友誼波 秘撻陳懿德

無綫男神羅天宇被喻為「女神收割機」，近日表面上沒有拖拍的他原來靜靜起革命，秘撻較他年輕10歲的「港姐女神」陳懿德。為保愛苗，他們愛得低調，日前睇七欖都要孖住一大班朋友掩人耳目，兩口子口徑一致強調是好朋友，沒有否認拍拖。

羅天宇入行15年，跟他傳緋聞的個個是女神，包括湯洛雯、苟芸慧、蔣家旻、戴祖儀、陳瀅和何依婷等，全部都是宅男最愛，他因而有「女神收割機」稱號，成為不少男士的偶像。

天宇近日沒有緋聞纏身，但原來靜靜起革命，有傳他暗撻「港姐女神」陳懿德（德德）。雖然年齡相距10歲，但他們同樣熱愛打籃球，據知因朋友相約打波而邂逅。去年3月，德德由於打波導致韌帶撕裂，天宇噓寒問暖，對她呵護備至，成功打動芳心。為免戀情見光死，加上正值事業搏殺期，他們為保愛苗，愛得低調。

餵企鵝洩蜜 不過，他們也不經意洩「蜜」，日前孖住一大班圈中好友到大球場睇七欖；2月德德生日，天宇又到她的元朗豪宅打點一切，不過社交網所有合照都是一大班人，圖掩人耳目；他們之前各自上載餵企鵝照，只見背景一模一樣，兩口子愛得甜蜜！

對於傳撻着陳懿德，天宇回覆本報時表示：「我哋係好好嘅朋友呀，成日會一大班出嚟玩嘅，多謝大家關心！」德德亦說：「我哋係好好嘅朋友嚟，多謝大家關心。」未有否認戀情。