首任動作指導細緻入微 謝霆鋒出難題考歌神 張學友完美駕馭

由謝霆鋒、張學友主演的英皇電影《海關戰線》昨日宣布暑假檔上映，霆鋒身兼動作指導格外緊張，在拍攝期間仔細糾正眾演員的拿槍姿勢。而素來文質彬彬的歌神張學友，被霆鋒操到變「武神」，不少極具難度的動作都應付自如。

張學友久違8年再以演員身份與大家見面，預告中，他飾演的角色着墨不多卻處處有戲，無愧於「被唱歌耽誤的影帝」之稱，也令人更加好奇他在片中的精彩演繹，吊觀眾胃口！

而霆鋒繼《怒火》後，用3年時間炮製新戲，除了在鏡頭前大顯身手，完成於高空徒手爬吊車等眾多高難度動作場面外，更首次擔起動作指導的重任，並對諸多細節一絲不苟。片中有多場大型槍戰戲，大至場口設計，細至演員們的拿槍姿勢，他都一一兼顧，更親自向衛詩雅、劉雅瑟仔細講解正確站姿，務求在安全情況下拍出超班的槍戰戲！

電影以「真」取勝 除此之外，霆鋒亦為拍檔張學友設計了不少動作戲份，而對方亦未有被考起，全部過關，霆鋒笑言：「有些演員就是有天生表演的光芒，這次最大的挑戰是給張學友設計了不少危險動作，我給他取了一個名字，就是印刷機，基本上他看一遍，第二條就過了，我亦肯定學友哥在以前的電影裏面，沒有這樣打過。」

《海》片昨日發布定檔預告及海報，宣布將於7月5日上畫，該片亦有一定賣點，霆鋒曾揚言該片靠一個「真」字來打動觀眾，他說：「我們是真爆破、真打戲、真飆車的，希望以真誠來打動大家。」