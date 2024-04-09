《百想》提名出爐激民憤 金秀賢熱爆爭視帝 金智媛封后無望

韓星金秀賢憑收視破頂的熱播劇《淚之女王》，在下月舉行的《百想藝術大賞》奪視帝呼聲相當高，但被指憑演技撐起全劇的拍檔金智媛竟爆冷未有入圍視后，惹來劇迷不滿！

將於下月7日舉行的韓國演藝界年度盛事《第60屆百想藝術大賞》，昨日公布影視部門各項提名。入行17年的36歲男神金秀賢，早於2012年憑人氣古裝劇《懷抱太陽的月亮》初嘗膺《百想》視帝滋味，繼10年前的神劇《來自星星的你》熱爆全球後，他憑近期熱播的新劇《淚之女王》再登事業高峰，今次第4度提名《百想》視帝，而且奪獎呼聲高，其餘候選人包括《Moving超異能族》柳承龍、《戀人》南宮民、《運氣好的日子》劉延錫與《少年時代》任時完。

李荷妮影視通殺 不過，視后入圍名單惹起爭議，李荷妮憑產後復出主演的古裝劇《夜晚開的花》，與《車貞淑醫生》嚴正花、《戀人》安恩真、《壞媽媽》羅美蘭及《有院子的家》林智妍競逐視后。金智媛與韓劇《惡鬼》女星金泰璃爆冷，同樣失落視后提名而惹起爭議，金智媛多次力壓金秀賢登上「最具話題韓劇」演員No.1，劇迷狂踩《淚》劇情節老土，全靠金智媛與金秀賢的演技撐起全劇。

至於兩大視后候選人李荷妮與羅美蘭同時有份角逐影后，勁敵包括主演入場人次破千萬的韓片《破墓》女星金高恩、鄭有美及廉晶雅；《破墓》的崔岷植將與韓片《首爾之春》的黃政民、鄭雨盛、李炳憲及金允錫爭影帝。

另外，《淚》劇前晚播出第10集，收視飆至18.952%，登上tvN史上最高收視韓劇No.3，有望打破No.1的神劇《愛的迫降》。而因《愛》劇定情的型男玄彬與孫藝珍日前一家三口郊遊，孫藝珍上載靚相晒「老公視角」。