從前睇相師為客人看手相時，見其人手上起三峰，便會說道：「三峰起，食臘味！」何解三峰起便會食臘味？何謂三峰？在舊時社會生活比較艱難，可以有臘味食，自然生活條件比較好，身價有番咁上下了。所謂三峰，在中國手相學八卦之分野，表示是巽宮、離客及坤宮，在西洋手相學上而言，是指木星丘、土星丘和水星丘三處。

在《相理衡真》一書對於三峰之解釋如下，巽為財帛為祿馬居辰巳屬木，巽宮驛馬位高強，若起巒峰性必良，缺陷更兼紋又破，縱然官貴也顛狂。離為龍為官祿居午屬火，離為官祿鎮南方，破陷榮華不久長，此位豐隆加爵祿，看他豪傑姓名揚。坤為福德為母居未屬土，坤位為土位西方，怕見紋深剋陷傷，紋亂兒男終見破，更憂母位十分張。

從以上歌訣之分析，巽位是財帛宮，其位置在食指之下，若此丘高起肉豐便顯示其人有錢，離位為官祿宮即是代表事業運也，其位置在中指之下，故若此位有肉高起，則代表事業成功有發展。坤宮為福德宮，其位置在尾指之下，代表其人有福氣，自然福祿多有運氣。所以，其人之手若此三峰起，相信不論在財運上、事業上及福分上，都比一般三峰不起之人優勝。