4月9日(二)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月09日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
黎諾懿大仔音樂比賽摘冠
藝人黎諾懿近日在社交網分享大仔「小春雞」在家練鋼琴的片段，期間細佬「小冬牛」加入，Cute爆大玩「4手聯彈」，又在旁邊跳舞，難得哥哥絲毫未受影響，一臉認真地專心練習。而他的付出亦有收穫，日前在音樂比賽連奪兩項冠軍，難怪他興奮得高舉獎盃拍片，適逢他即將生日，黎諾懿計劃屆時一次過慶祝。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240409-0409_00282_064/黎諾懿大仔音樂比賽摘冠
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc