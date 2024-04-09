黎諾懿大仔音樂比賽摘冠

藝人黎諾懿近日在社交網分享大仔「小春雞」在家練鋼琴的片段，期間細佬「小冬牛」加入，Cute爆大玩「4手聯彈」，又在旁邊跳舞，難得哥哥絲毫未受影響，一臉認真地專心練習。而他的付出亦有收穫，日前在音樂比賽連奪兩項冠軍，難怪他興奮得高舉獎盃拍片，適逢他即將生日，黎諾懿計劃屆時一次過慶祝。