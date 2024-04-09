4月9日(二)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月09日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
酒井法子獲「小鮮肉」示愛
日本女星酒井法子早前來港為演唱會造勢，期間抽空接受HOY TV專訪，透露正積極備戰，包括練氣及接受重量訓練，為控制體重，今次行程亦要忍口。已為人母的她，自爆曾獲年輕男生示愛，笑說：「比我年輕和年長都有，範圍甚廣，大部分是因為父母喜歡我而聽我的歌。有跟我兒子一樣大的孩子，看到我很興奮。」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240409-0409_00282_063/酒井法子獲「小鮮肉」示愛
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc