酒井法子獲「小鮮肉」示愛

日本女星酒井法子早前來港為演唱會造勢，期間抽空接受HOY TV專訪，透露正積極備戰，包括練氣及接受重量訓練，為控制體重，今次行程亦要忍口。已為人母的她，自爆曾獲年輕男生示愛，笑說：「比我年輕和年長都有，範圍甚廣，大部分是因為父母喜歡我而聽我的歌。有跟我兒子一樣大的孩子，看到我很興奮。」