睇騷未有應援捱批 聲稱忘記愛情 柯震東見IU即心動

台灣男神柯震東與劇中拍檔林依晨、許瑋甯及賀軍翔受訪，大談愛情觀，柯震東直言至今仍未找到最愛，連愛情的感覺也好像快忘記，不過話口未完，他睇韓國歌手IU演唱會即時「情聖」上身，指自己是「超級戀愛腦」，相當調皮！

藝人柯震東、林依晨、許瑋甯及賀軍翔早前接受媒體專訪，為主演的台劇《不夠善良的我們》宣傳，談到4人在愛情面前是甚麼樣子時，未婚的柯震東直言仍未找到最愛：「因為愛情對我來說有點太久、快忘記了，找到會再跟大家說。」3年前組織家庭的許瑋甯則認為愛情猶如一面鏡子：「看到彼此的優點，以及雙方需要進步的地方。」

結婚多年的林依晨指當遇到對的人，對方會將最原始的自己帶到現實，做最自在的自己。至於與太太經常放閃的賀軍翔表示：「愛情會讓你想像未來生活想要的樣子。」對一家四口的生活感到幸福。

許瑋甯剪短髮感崩潰 林依晨和許瑋甯在《不》劇皆以短髮造型示人，外界感到十分新鮮。林依晨直言超愛短髮，因為覺得很清爽，不過許瑋甯則表示十分崩潰，她透露在劇集煞科後一段時間，照鏡都要自動「略過」髮型，因為還是喜歡長頭髮的自己，而於黃Viu熱播中的《不》劇口碑相當不俗，可見她的犧牲沒有白費。

另一邊廂，柯震東雖說自己忘了愛情，但他日前在台灣欣賞韓國人氣女歌手IU演唱會時，戀愛感覺立即「返晒嚟」！他在社交網分享激動心情：「我的心正在為IU而震動。見到本人真的超級戀愛腦。」不過，有粉絲批評坐前排的他沒有跟其他觀眾一起應援，他幽默回應：「單純喜歡你的演戲表演遠遠不夠！原來喜歡跟崇拜一個人……需要學習的還很多！抱歉！我會努力學習。」