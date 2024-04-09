初嘗幸福纏綿 炎明熹男友劈腿 拍拖又喊又笑

人氣歌手炎明熹在新歌MV與男拍檔拍拖頭貼頭，期間她爆喊又爆笑，從未有戀愛經驗的她坦言拍攝時既幸福又開心。

歌手炎明熹（Gigi）今日正式踏入19歲，她趁生日前夕推出全新作品《還有一艘救生艙》，坦言第一次看到歌詞時已爆喊。她在MV中獻出多個第一次，MV內容講述她與男友長期分隔異地，對方背着她另結新歡，最終發現真相的她心如刀割。期間導演要Gigi拿着手機幻想正在跟男主角對話，此時她的淚水決堤式滑落，雙唇不自覺地抖震，呈現了被出賣的那份痛，她說：「雖然我冇經歷過，唔可以話感同身受，但至少拍MV時畀到我一種纏綿、開心、幸福嘅感覺。男主角Timothy好帶動到我入戲，我冇諗過會喊到出嚟。」

拖手擁抱玩埋互餵 雖然歌曲是悲慘情歌，但導演加入大量甜蜜拍拖畫面，包括街上拖手擁抱、電話亭互餵蛋糕及到遊樂場玩滾軸溜冰，最搞笑是原來Gigi與Timothy從未玩過滾軸溜冰，舉步維艱，最後導演讓他們脫去溜冰鞋，只穿襪子「扮溜冰」完事。拍攝時Gigi不時失笑，她解釋：「其實我笑點比較低，忍唔住笑唔係因為尷尬，係自己搞到自己笑，例如我見到男主角出軌嘅訊息，覺得好肉麻。」

MV中要代入一段「Long D」關係，Gigi於是問人甚麼是「Long D」，她笑說：「原本我唔知係乜，唔知自己將來會唔會接受，但暫時覺得係可以，因為未經歷過呢種情況，可能都係一個好處，因為日日見好快會厭，但隔一排再見就可以有新鮮感。」