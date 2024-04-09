娛樂

吳若希周期性「整容」

吳若希分享素顏照，竟惹來整容疑雲。 吳若希分享素顏照，竟惹來整容疑雲。
吳若希分享素顏照，竟惹來整容疑雲。
藝人吳若希（Jinny）日前分享多張素顏照，她發文：「開估～帶咗對仔女快閃廣州融創！但對於我嚟講，最精彩唔係玩～係食！」雖然Jinny是素顏上陣，但皮膚充滿光澤又有彈性，不過有網民竟指她整容及左右臉不對稱。Jinny坦言每個月都有幾日「整容過度」，純粹是生理期間容易水腫。
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