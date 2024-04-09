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梁朝偉被集郵 罕有笑得出
影帝梁朝偉身在德國拍攝外語新片《無聲的朋友》（Silent Friend），有社交恐懼症的他面對陌生人總會流露慌張不自然的一面，不過亦有例外！
有網民近日在德國街頭捕獲偶像，指梁朝偉當時心情很好，合照時面露笑容，並大讚61歲的他雖然頭髮斑白，但狀態極好，精神奕奕。
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