娛圈單打：天后偷嗒嫩草 雙方各得其所

喂，你真識食！真識食！講緊嘅係47歲拉丁裔樂壇天后Shakira。她早前公開一輯同大熱劇《艾蜜莉在巴黎》31歲黑人男星Lucien Laviscount的親密合照，原來男方參演其MV。當時已有好事之徒估計，天后可能想嗒嫩草！果不其然，英國八卦媒體爆料，指二人藉着拍MV一撻即着，正在發展地下情。唔知咁樣算唔算係姣婆遇着脂粉客呢？

話說Lucien最近為Shakira新歌《Punteria》拍攝MV，二人飾演情侶，但曲終人不散，私底下頻頻約會發展地下情。報道指，Shakira好想談戀愛，自從與年輕力壯的Lucien合作後即時着火，Lucien亦不介意女方年齡比自己大。乾柴烈火走埋一齊，當然係愛得地動山搖，之不過，天后身邊好友就擔心她受騙，認為Lucien只係想借天后名氣帶挈上位，並非真心愛Shakira，因此並不睇好喎。

計本欄話齋，呢啲擔心根本多餘！莫講話拍吓拖閒過立秋，就算結婚亦唔等於做人世。呢，荷里活明星咪好流行婚前協議書嘅，雙方分手後，一個崩都分唔到。甚至有啲大明星，連溝女前都會約法三章，慌死蝕底，咁所以，只要Lucien氹得天后開心，就算明知條仔藉自己名氣上位，又有乜所謂？

再講吖，Lucien在《艾蜜莉在巴黎》登場後，觀眾都驚為天人，覺得佢飾演的Alfie，實在比優柔寡斷的大廚男主角正太多。可見Lucien內外兼備，要走紅並不困難。當然，若有天后加持，點講都係有着數！