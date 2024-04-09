A-Lin爭取同李幸倪合作 張敬軒現危機感 睇求職網謀後路

歌手張敬軒前晚出席音樂節活動，指歌手之路不知可以走多久，故近日報讀網上行政管理課程之餘，亦不時瀏覽求職網，以備不時之需！他直言行內不乏大學生，後悔當年沒有畀心機考大學，現時成為一個遺憾。

張敬軒前晚為《春浪音樂節》演出，早前休息了個多月的他自言狀況與打工一族無異，每當放假便生病，休息時搬錄音器材又不慎弄傷腰，但他不忘自我安慰：「可能好番仲有力，可以搬更加重嘅嘢。」

擅長招呼麻煩友 忙於錄音及做騷的他，近日報讀一個為期3年的網上行政管理課程自我增值，他說：「我好有危機感，學多啲嘢，有多啲安全感。（想搞生意？）唔係，見過鬼都怕黑。近幾年公司好多同事移民，自己識多啲就唔需要假手於人，例如歌迷會日常管理同我間製作公司嘅行政，都可以自己做。」他又指不時瀏覽求職網，了解甚麼類型的工作適合自己：「做歌手唔知做到幾耐。（有咩工作適合你？）做物流冇問題，飲食都得，其實我細個想做酒店禮賓部，因為擅長應付難搞嘅人。我鍾意對人，對電腦就麻麻哋。」他自言不是居安思危，而是居危思危：「行內好多大學生，之前自己冇畀心機考大學，雖然唔係一個缺失，但係一個遺憾，讀多啲書，條路係會易啲。」

同場還有樂隊RubberBand，主音6號坦言仍未開始錄製新碟，希望能在年底推出，並指其中一首新歌會以早前探訪非洲索馬利蘭為靈感：「最難得係10年前去過非洲探訪，當時作咗一首歌，估唔到10年後去番同一個地方，唱番首歌畀當地學生聽，真係好大感觸。」成員泥鯭認同探訪當地學生最為感動，問到可會令他有生小朋友的衝動？他說：「香港同非洲小朋友面對嘅問題唔同，所以冇諗其他嘢。」

至於台灣歌后A-Lin亦有份演出，她在後台受訪時透露是第一次參加香港的音樂節，大讚現場歌迷熱情。講到喜歡的香港歌手，她即點名李幸倪：「我們是網友，沒有見過面，大家彼此欣賞，我一直很喜歡她的歌，我們有相同的製作人，希望可以跟她合作。（今次會約見面嗎？）我知道她很忙，希望製作人可以幫我安排一下。」