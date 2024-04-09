中娛星動：「頂流」位置危危乎 楊冪轉型唔衰得 高燒開工陷焦慮

內地花旦楊冪近年淪為「流量明星」，空有人氣而欠缺佳作，其孭飛新劇預計4月底面世，是她自立門戶後的頭炮，楊冪視之為翻身作，不但請了表演老師排戲，還推掉所有應酬，拍到發高燒及嘔吐亦頂硬上，搏到盡望重返事業高峰！

楊冪與趙麗穎、迪麗熱巴、楊紫被喻為內地4大「女頂流」之一，然而楊冪自2017年的劇集《三生三世十里桃花》後再未有爆劇，更不時被彈演技不濟，令其「4大」地位岌岌可危，大有機會被後進小花取代。今年楊冪預計有兩劇出街，分別是古裝劇《狐妖小紅娘．月紅篇》及諜戰懸疑劇《哈爾濱一九四四》，她由去年至今已年多沒有劇集播出，故新劇不容有失，若再次翻車，恐被其他花旦拋離。

《狐》劇原定4月推出，但傳因撞正另一「4大」趙麗穎的古裝劇《與鳳行》熱播，為免分散流量，決定押後至6月播出。至於《哈》劇預計4月底開播，該劇是楊冪離開舊公司嘉行後，自組公司親自接下的首部作品，她在劇中飾演心狠手辣、冷血多疑的特務科科長，跟過往角色的完美人設完全不同，對她來說是一大挑戰及突破，正好讓她從古裝偶像劇轉型至正劇，故她對作品期望甚殷，望藉此吐氣揚眉。

老師跟身 謝絕應酬 為了作好準備，她於《哈》劇開拍前請了表演老師郭爾泰為她排戲及改善演技，郭爾泰透露楊冪試過發燒至39度多，仍一邊捧着垃圾桶嘔吐，一邊問他覺得自己這場戲處理如何。拍攝期間，楊冪更是全程投入，除了吃飯及上廁所外，從沒離開拍攝場地，就算沒有她的戲份，也會從旁觀摩別人演出。

導演張黎亦透露，看得出楊冪對表演的焦慮及自我懷疑，他不時安慰對方不要給自己太多負擔，只要大膽去做。導演又指很多年輕演員收工後會去喝酒放鬆一下，但楊冪幾乎沒有應酬，每日收工都繼續排練，簡單如接電話的動作，她也會反覆練習，又跟郭爾泰一起研究多種不同的演繹方式，務求令到每次接電話的動作都不一樣。導演又踢爆她是唯一一個從頭到尾不帶劇本到現場的演員，因早已把對白背得滾瓜爛熟，非常敬業。