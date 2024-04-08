過分肢體接觸涉越權 Minnie經理人手多多 粉絲搜證抗議

韓團(G)I-DLE前日舉行簽名會，有Fans投訴男經理人過分干擾成員Minnie與樂迷的互動，過往亦多次拍得他觸碰偶像，認為他已超出經理人權限，對Minnie構成騷擾，發起向事務所抗議！

近年在海外大受歡迎的韓國女團(G)I-DLE，前日在澳門舉行簽名會，泰籍成員Minnie與樂迷分享用信用卡在機場買咖啡的趣事時，身後的男經理人突然插嘴說：「因為你張卡同你一樣咁靚！」該韓籍男經理人一直站在Minnie身後，多次阻擋或中斷她與粉絲的互動，期間更一度伸手，幾乎摸到Minnie的頭髮及臉頰。

惡意擋鏡頭 Fans指出該男經理人不只一次被拍得與Minnie有不必要的肢體接觸，並搜集了偶像過往出席公開活動或現身機場時，該男經理人多次惡意遮擋鏡頭，又頻頻用手觸碰Minnie。有一次Minnie登車時，他更從後攬着她，明顯超出經理人的權限，質疑他對Minnie構成騷擾！網民嬲爆號召樂迷集體發電郵去事務所抗議，而「男經理人騷擾Minnie」昨日更高踞內地社交網熱搜。

至於(G)I-DLE中國成員宋雨琦剛推出英語Solo歌曲《Could it Be》，MV公開短短一天已狂吸逾百萬點擊，她以多個型格造型登場，除了以低胸吊帶裙配牛仔帽，又破格地換上一頭綠色長髮，為樂迷帶來驚喜。