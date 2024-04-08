暢所欲玄：人一癡，腦就亡
一個人頭腦清醒，自然想要甚麼有甚麼，即行運，當頭腦不清醒時，自然選甚麼都錯。
俗語有一句叫「跟紅頂白」，意思指見到好的人和事，只要跟隨着，可從中得到好處。在現實生活中，有值得我們反思的地方。你想知道某人是怎樣的人，看看其身邊的追隨者，便可找出答案，舉例，如身邊人非富則貴，不乏名人雅士，肯定這個人是可以學習追隨。相反，某些人經常利用花招吸引追隨者，但只要作小小統計，看看有誰可以成才得大氣有成就，就可看出端倪，但如果他們不清醒，仍癡迷去相信，真的好難叫醒他。一個人有沒有福氣就看這一點，看看他身邊出現的人和事，如果你能及時遠離不好的因緣，說明你有福氣運到來。
花盆裏長不出參天松，庭院裏練不出千里馬。身邊的人就是你成長土壤，有位宗教前輩曾經講過，一班魔子魔孫，他們的追隨者自然是魔頭，一個臭草盆只能種出臭草。
不要害怕重新開始，懂得選擇，不盲目追隨，不要被人帶方向。跟利益相關人士展示你的實力，向利益不相關人士展示你的禮貌就好了。
走錯不少路，看錯不少人，承受了許多背叛，也落魄得狼狽不堪，無所謂，只要還活着，就有本事再次站起來。
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