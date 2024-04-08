暢所欲玄：人一癡，腦就亡

俗語有一句叫「跟紅頂白」，意思指見到好的人和事，只要跟隨着，可從中得到好處。在現實生活中，有值得我們反思的地方。你想知道某人是怎樣的人，看看其身邊的追隨者，便可找出答案，舉例，如身邊人非富則貴，不乏名人雅士，肯定這個人是可以學習追隨。相反，某些人經常利用花招吸引追隨者，但只要作小小統計，看看有誰可以成才得大氣有成就，就可看出端倪，但如果他們不清醒，仍癡迷去相信，真的好難叫醒他。一個人有沒有福氣就看這一點，看看他身邊出現的人和事，如果你能及時遠離不好的因緣，說明你有福氣運到來。