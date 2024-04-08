內地花旦趙麗穎與林更新二搭主演的古裝劇《與鳳行》日前已播完，更被封為「2024爆款劇集」。這對CP產生不少化學作用，雖然日前播出一場親吻戲，林更新被寸「硬晒軚兼未有嘴張開」，但依然獲粉絲熱捧，直言希望兩人盡快再來三搭，更有網民無聊到將相關親密劇照轉載到趙麗穎前夫馮紹峰的評論區內，搞到網絡淪陷。