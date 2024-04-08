丁子朗恨加入LOONG 9 冼靖峰支持添新血擦火花
《亞洲超星團》賽事月前圓滿結束，組合LOONG 9正式組團出道。有份參賽的藝人丁子朗昨日出席活動，笑言賽後已沒再化濃妝：「忙緊拍《執法者們》，冇乜時間化妝，之前要提早3個鐘化妝，依家3個字搞掂。」問他可有想過加入LOONG 9？他直言有興趣：「想試唔同嘢，不過觀眾可能覺得我未必適合做偶像，公司都可能睇到，所以叫我返去拍劇。」他表示參加節目後多了人認識，工作亦隨之增加，不過暫時未有廣告洽商。
夾檔期炮製團歌
至於LOONG 9成員之一的冼靖峰與《聲夢》歌手何晉樂，昨日為另一活動擔任表演嘉賓，冼靖峰表示剛錄好個人新歌及MV，而LOONG 9團歌則正跟成員夾檔期。對於組合成軍不足一個月，官方就宣布加入3位新成員，並將組合分拆成兩隊，粉絲質疑有欠公平，他表示理解大家想法，但指更多兄弟加入，可為團隊帶來更多火花，並期望兩隊成員作不同類型的Crossover，為大家帶來新鮮感。
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