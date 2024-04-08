丁子朗恨加入LOONG 9 冼靖峰支持添新血擦火花

《亞洲超星團》賽事月前圓滿結束，組合LOONG 9正式組團出道。有份參賽的藝人丁子朗昨日出席活動，笑言賽後已沒再化濃妝：「忙緊拍《執法者們》，冇乜時間化妝，之前要提早3個鐘化妝，依家3個字搞掂。」問他可有想過加入LOONG 9？他直言有興趣：「想試唔同嘢，不過觀眾可能覺得我未必適合做偶像，公司都可能睇到，所以叫我返去拍劇。」他表示參加節目後多了人認識，工作亦隨之增加，不過暫時未有廣告洽商。