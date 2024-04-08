三藩市名勝打卡 MIRROR分批覓食 享受激罕假期

MIRROR前往美加開騷，日前飛抵三藩市舊金山機場時，獲當地不少粉絲迎接，高舉燈牌兼大聲吶喊。經過長途的旅程，各成員雖然一臉倦容，但亦禮貌地向兩旁粉絲打招呼。經過一輪休息及終極綵排後，MIRROR於香港時間本月6日早上，在當地Oakland Arena開騷，首次現場跳唱全新英文歌《Day 0》，觀眾反應熱烈。而12子趁本月9日洛杉磯站演出前的空檔，把握機會四出觀光及覓食，他們現身漁人碼頭一帶感受舊金山風光，又到著名的Sea Lion Center親近海獅。Anson Lo及Edan不約而同在社交網上載「食相」，Edan另與Jeremy在街頭Chok爆合照，相信短短的「假期」同樣難忘。