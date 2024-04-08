麥美恩處女謝票 陳家樂禁老婆登台 讚關智斌護肚有功

藝人陳家樂與麥美恩昨日出席謝票活動，家樂笑指與有孕在身的太太追看血腥劇種，當作胎教，訓練BB變得堅強，但明言嚴禁太太登台工作。

陳家樂與麥美恩（Mayanne）昨日出席英皇電影《出租家人》謝票活動，大受歡迎。家樂稱電影較溫情，入場時見到觀眾仍在抹眼淚，令他有點不好意思。至於首次拍電影的Mayanne今次是處女謝票，問到有何感受？她說：「好開心可以即時答謝觀眾，大家距離好近，感覺好特別、好新鮮。」

睇血腥戲當胎教 Mayanne透露電影之前在溫哥華電影節上映，在當地居住的父親有捧場，家樂亦指父母及太太連詩雅已看過電影。問到會否禁止有孕在身的太太觀看某些戲種？家樂說：「冇，下午播古典音樂，晚上睇激烈嘅電影，我哋最近追劇集《權力遊戲》，廝殺場面都照睇，等BB強啲，哈哈！」Mayanne笑言當胎教：「所以依家啲小朋友咁成熟。」

提到太太的預產期在7月，何時停工？家樂指訪問及拍攝節目等輕鬆的工作還可以，但就禁止太太登台：「舟車勞頓唔係咁好，本身傾咗去北京做Kenny（關智斌）演唱會嘉賓，佢好開心，但佢宣布有咗之後，Kenny就話唔好喇，怕佢着高踭鞋上台同搭飛機，承擔唔起責任。我梗係開心，讚佢做得好！（你會唔會停工陪產？）佢分娩前後，我會攞幾日假，坐月就冇攞假，要努力工作搵奶粉錢。（將來點分工湊小朋友？）唔算大問題，佢唔多拍戲、拍劇，加上都要時間收身，頭半年我努力工作，唔想佢太辛苦。」

至於Mayanne談到主持的清談節目《Mayanne小喇叭》還有4集就完結：「好多人問會唔會添食，好似想有，但再做想做完全唔同嘅嘢，有人要求做一個鐘特別版，我會反映吓，希望快啲公布。」另外，有份客串《出》片的丁子朗前日亦有現身謝票活動，為電影落力宣傳。