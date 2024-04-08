中娛星動：童星變天后 小生淪債仔 楊冪逆襲李亞鵬

童星出身的內地人氣花旦楊冪，近日被網民翻出11歲時跟王菲前夫李亞鵬合拍電影的劇照，引起熱議，除大讚楊冪由細靚到大外，更有不少網民感嘆時移世易，指兩人如今地位逆轉，楊冪已成一線花旦，李亞鵬卻債務纏身。

內地女星楊冪4歲開始拍劇，最經典莫過於客串周星馳電影《武狀元蘇乞兒》。日前有網民分享楊冪於1996年11歲時，與李亞鵬拍攝電影《歌手》的劇照，可見她兒時已眼大、鼻高、面細，但卻有一排「哨牙」，而「哨牙」其實只是當時的造型需要，脫下後仍是小美人一名。楊冪在該片飾演李亞鵬表妹，當時李亞鵬是當紅一線小生，很多網民都表示想不到28年過去，兩人的地位竟180度轉變，楊冪成為一線花旦，李亞鵬則一身債。

染紅髮漂足7粒鐘 另外，楊冪為新片《沒有一頓火鍋解決不了的事》嘗試新造型，將一頭烏黑髮絲染成鮮紅色，相當搶眼！原來為了這個紅髮Look，她要經歷7小時漂髮，而且每3天便要補染一次，對頭髮的傷害非常大，但她為演活角色亦沒有怨言，還說：「可能我染一頭紅色的頭髮，就看起來不是那麼好欺負，挺有意思的一次嘗試吧！」變髮花絮曝光後，網民紛紛大讚楊冪敬業，高呼又酷又驚喜！