娛圈單打：外貌協會爭住入 難怪男神也有火

一代男神吳彥祖（Daniel）近日罕有受訪，講到新一代演員過於注重外表，又愛在社交平台營銷自己，似網紅多於演員。佢語重心長咁話，外表只係演員的入場券，最重要係演技，不斷在角色上尋求突破，演藝之路先可以長久。

嗱，男神講嘅說話，全部都好有道理。今時今日，有外表的年輕偶像大把，但有冇實力，一試就見真章，好多都係虛有其表咋。戲做唔好，歌唱唔掂，跳舞欠佳，之但係，一樣受到歡迎，結果就係令「虛有其表」的風氣加劇，你話怪唔怪呢？

不過咁，好多網民雖然認同Daniel所講，但就覺得，呢番說話由佢講出來，似乎有欠說服力，皆因Daniel初出道都係憑「美少年」外表走紅！講真，Daniel入行27年，初期的確係外表勝於一切，高大靚仔已成為其標誌，演的角色亦係着重皮相，多於着重演技。之但係，隨着演戲經驗不斷累積，Daniel自信心增加，敢於嘗試不同角色，好似經典港產片《旺角黑夜》，佢飾演從內地來港的「烏鼠」，令人耳目一新。

至於講到不在乎外表，Daniel似乎冇呃人喎。佢當紅時期受訪，自言從來不覺得自己靚仔，在美國長大的佢，仲話從來冇被人讚過靚仔添！究竟係男神謙虛，定係美國人唔識貨呀？

已經49歲的佢，近年老化速度驚人，經常被網民批評甩頭髮、皮膚差、顏值不保！唔知佢今次直斥年輕演員只懂賣弄外表，算唔算係反擊網民對自己外表的惡評呢？計本欄愚見，自然老去，總好過左整右整，變成膠樣吖，係咪先？