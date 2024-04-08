歌單冷門 觀眾舉中指抗議 陳奕迅幽默化解 提議親吻敵人

歌神陳奕迅（Eason）前晚在內地開騷時，疑因歌單冷門遭觀眾舉中指侮辱，事件令粉絲震怒。難得Eason事後在台上仍懂得開玩笑，表示若遇上不合理對待，不妨親一下對方。

陳奕迅最近在內地舉行巡迴演唱會，繼之前「被命令」講普通話後，在前晚舉行的南京場又遭觀眾不禮貌對待。Eason獻唱《任我行》時，有觀眾向他舉中指，Eason疑為整理情緒，即時轉身背向觀眾繼續唱。現場不少人對這位觀眾的行為大感不滿，事後紛紛在社交網公開其座位編號及進行公審，有網民推測「中指男」是嫌歌單冷門而宣洩不滿，直斥其行為「低俗」及「垃圾」，又指很多門票都落在黃牛手上，最後賣不出就便宜了這些不是粉絲的觀眾，反而很多真正的歌迷卻買不到門票。

選唱「重要的歌」 雖然無端受侮辱，但Eason很快就收拾心情，在Encore環節中向觀眾表達謝意：「衷心的多謝大家來看我這個Show，希望大家有享受到，謝謝南京的朋友溫柔的歡迎我。」期間他介紹歌曲《盲婚啞嫁》時不改幽默本色：「遇到不如意的時刻，不用太執着，因為老天自有安排，例如你排隊的時候有人插隊……」台下有觀眾即時大叫「打他」，Eason卻說：「暴力不能解決問題，如果你敢的話，我建議你親他一下，再跟他說自己有重病。」

他唱出最後一曲《你的背包》前，表示可能選歌並非熱門，希望觀眾不要感到失望：「不是《明年今日》、《K歌之王》這些歌，但這首歌對我是很重要的一首歌，是我人生第一個金曲獎。」算是間接回應了歌單冷門的問題。