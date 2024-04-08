傳《反黑2》因資金問題停產 陳煒唔知幾時開工

網劇《反黑2》近日突傳資金問題全面停工，有份參演的藝人陳煒前晚現身活動，提到該劇停工，她表示不清楚箇中原因，但早前見到監製都有問對方何時能夠開工：「我好似都聽到話兩、三個禮拜後，唔太清楚，我暫時淨係知道我4月拍旅遊節目，5月就要開拍新劇。」工作忙碌，未知能否騰出時間拍《反黑2》。劇中另一位演員江嘉敏回應時表示所知甚少，工作一向交由經理人負責：「因為呢排拍緊另一個劇《武林》，其他工作就交畀公司處理，我知道經理人一路都幫我安排緊《反黑2》試造型，至於實際情況真係唔清楚，我淨係專心打好功夫做好啲戲。」同樣有份拍攝該劇的陳瀅亦作出回應：「呢啲我真係唔知，等公司處理。」