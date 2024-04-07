柏木由紀單飛轉型 出「辣」招

日本女團AKB48的32歲「元老級」成員柏木由紀在上月中舉行了離隊騷，並將於本月底正式退團單飛，結束長達17年的偶像生涯。

離隊在即的她，已急不及待放低偶像包袱，日前她在社交網公開為代言內衣品牌拍攝的全新廣告硬照，以甜美的內衣造型上陣，充滿春日氣息，似為日後轉行性感路線鋪路。