報答粉絲 個唱畀足誠意 圭賢相隔7年襲港 苦練中文歌

韓國男團Super Junior（SJ）成員圭賢時隔7年再來港開騷，一連兩場的演出已圓滿落幕。除了晒廣東話之外，他又特地繞場一周跟粉絲近距離互動，並一連唱出多首中文歌冧港迷，誠意滿分！

圭賢繼2017年後，闊別7年再舉行香港個唱，連續兩晚假亞洲國際博覽館開騷。前晚尾場，他出場後一連唱出《A Million Pieces》及《Slow,Slowly》兩首歌曲，之後便用廣東話跟粉絲打招呼：「大家好，我係圭賢！」他指原本今次的香港演唱會只有一天，但多得大家的支持而加了一場，並指知道當天大家都要上班：「大家今日工作順利嗎？不好意思，大家下班之後要趕來應該不容易。」正努力經營個人頻道的他透露今次來港亦有拍片，大約一個月後會公開：「今次是第一次在香港的餐廳用餐，好好吃！請大家再等一等。」

隨後他一連唱出多首中文歌，包括周興哲的《你，好不好？》、林憶蓮的《至少還有你》及蕭敬騰的《原諒我》和《新不了情》，他指因為有些是他10多年前在內地活動時唱的歌，所以勾起了很多從前的回憶，還自爆前一日差點唱到喊。而曾演出逾10部音樂劇的圭賢又演繹了音樂劇《賓漢》的歌曲《Density》，大晒唱功。

近距離冧粉絲 他之後繞場一周，跟粉絲近距離接觸，除演唱名曲《在光化門》之外，他又跳唱SJ的經典歌曲《Sorry,Sorry》，更大跳日本爆紅組合YOASOBI為動畫《我推的孩子》獻唱的全球大熱主題曲《IDOL》，惹來全場粉絲興奮尖叫。圭賢在Encore部分唱出張敬軒的《隱形遊樂場》，令粉絲十分驚喜，他指知道門票並不便宜，所以為了粉絲能值回票價而努力演出。而SJ將於9月來港開騷，圭賢表示很快便會與隊友一起來港，自己亦會多來港演出，接着又用廣東話說：「真係我愛你！你好靚！」他唱出《Rainbow》之後再繞場一周，跟粉絲近距離講拜拜。

另邊廂，韓國天后IU無懼日前台灣花蓮發生大地震，於昨晚如期在台北小巨蛋舉行個唱，她前晚抵埗後，急不及待到會場進行綵排，並特地苦練台灣樂隊告五人的歌曲《唯一》獻給台迷。