張馨月入鄉隨俗 變身泰國姑娘

藝人林峯一家近日到泰國遊玩，有網民於鄭王廟偶遇他們，見張馨月與囡囡齊齊換上泰國民族服影靚相，3歲多的格格長高不少，單看背影已覺可愛！而之前他們在印尼峇里島期間，張馨月換上火辣三點式陪囡囡戲水，白滑肌膚與長腿相當吸睛，引來網民熱話，而林峯則負責教「格格」游水。