百萬婚禮嫁鍾健威 黃美棋趕洞房：今晚一擊即中

藝人黃美棋與男友鍾健威結束11年愛情長跑，昨日在親友見證下拉埋天窗。新娘身上的金器超誇張勁貴氣，又直言恨生B，且放下矜持豪氣表示：「今晚一擊即中！」

童星出身的黃美棋與鍾健威（Ray）昨日於西貢五星級酒店筵開35席宴客，大批圈中人到賀，場面熱鬧。接新娘時一對新人跟足中式傳統，身穿手工繡滿金線「褂皇」的美棋，手上兩對龍鳳鈪如巨型流星錘，頸上戴上金牌及另一對龍鳳鈪，加上鳳冠頭飾，貴氣迫人。Ray接到新娘後即肉緊狂啜，更咀到拗晒腰。

昨日12位星級兄弟姊妹團陣容鼎盛，包括「大小姐」林淑敏、歌手林奕匡太太李靄璣，以及與Ray私交甚篤的黃芳雯及虞逸峯等。美棋透過社交平台分享姊妹團合照，其手上巨型婚戒非常搶鏡。而婚宴會場放滿一對新人的婚照外，更設有電影《行運一條龍》的茶餐廳場景，片中美棋扮演的「小芬女」角色重現，並設有兩人的「童工Look」紙板公仔，十分特別。

奶奶「示意」生兩個 婚宴開始前，美棋以超低胸大露背婚紗現身，大晒豐滿身材，更與Ray徇眾要求連咀3次。訪問期間她感動到兩度流淚，表示由出門接新娘環節開始已喊足5次，預計「今晚有排喊」。Ray透露婚禮雖有不少贊助，但也花了7位數字，自己更會破格兼任司儀、唱歌娛賓。美棋說：「佢講愛的宣言時畀難度佢，要佢用結他自彈自唱，多謝佢為我做嘅嘢。」兩人直言恨生B，美棋笑說：「生龍B今晚就要一擊即中。」Ray則表示蛇B也不錯，又指媽媽替美棋戴龍鳳鈪時，特別轉了兩個圈，寓意「生兩個」。

另外，林淑敏受訪時指感覺如嫁妹：「我提議叫李靄璣遞條金鏈畀新娘，咁佢依家佗BB嘛，更加好意頭。」而賓客之一的黎瑞恩透露剛於新疆旅行返港，特別喜歡當地的景色及清新空氣，故3個月去了3次。