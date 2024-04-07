娛樂

林襄小露「峰」芒 香肩加持

林襄紮起孖辮，青春氣息洋溢。 林襄紮起孖辮，青春氣息洋溢。
林襄紮起孖辮，青春氣息洋溢。
台灣啦啦隊女神林襄長相甜美，同時擁有E Cup傲人上圍，人氣紅遍亞洲地區。近來因轉會至「小龍女」啦啦隊發展而備受關注的她，日前於社交網晒出一輯身穿紅色旗袍的香艷靚相，背心樣式的剪裁盡騷白滑美肩，心口開窿的設計更是令性感氣息若隱若現，引來不少網友留言激讚！
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc