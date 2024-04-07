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林襄小露「峰」芒 香肩加持
林襄紮起孖辮，青春氣息洋溢。
台灣啦啦隊女神林襄長相甜美，同時擁有E Cup傲人上圍，人氣紅遍亞洲地區。近來因轉會至「小龍女」啦啦隊發展而備受關注的她，日前於社交網晒出一輯身穿紅色旗袍的香艷靚相，背心樣式的剪裁盡騷白滑美肩，心口開窿的設計更是令性感氣息若隱若現，引來不少網友留言激讚！
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