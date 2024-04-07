中娛星動：網民怒批保安辦事不力 王力宏內地巡唱 女粉絲衝上台熊抱

台灣「金曲歌王」王力宏於內地演出期間「遇襲」，被一位長髮女粉絲衝上台熊抱，舞台經驗豐富的他雖被嚇倒，但依然面帶笑容跟對方道謝，而該粉絲離譜的舉動，惹來網民強烈批評。

王力宏經歷離婚風波後已重新出發，接連於台灣、美國等地開騷，今年更再次展開內地巡唱，人氣依舊強勁。前日王力宏到山東參加臨沂市音樂節，演出期間有位長髮女粉絲突然衝上台，攬腰熊抱他，之後該女粉絲更手拿螢光棒，向台下觀眾興奮揮手。工作人員見狀立即衝上台，將該名女子拉離舞台。雖然王力宏被女粉絲突如其來的舉動嚇倒，表現得有點驚愕，但他仍然展現出紳士風度，面帶笑容向對方道謝。

瘋狂舉動被圍攻 該名女粉絲的離譜舉動，引來不少網民批評，認為她輕率的行為會驚嚇到偶像，更可能引發意外，影響表演者的安全，並呼籲粉絲要理智追星，網民紛紛留言：「這樣的粉絲不要也罷！」、「安保人員也是來看演唱會的嗎？完全忘記自己要幹甚麼，讓觀眾能輕易上台！」、「好嚇人唷，萬一她手裏有利器就麻煩了。」、「王力宏真的很善良，處理得相當有風度」、「理智追星，文明觀演，拒絕一切瘋狂舉動！」

另外，王力宏的經理人亦對此作出回應表示：「王力宏正在投入地演出，而這位觀眾就從舞台邊衝出來突然抱住，確實有嚇到他，但幸好他反應快！發現是一位熱情的大學生粉絲，就很紳士地回應她。」