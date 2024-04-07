羅毓儀大懵累事 慘成「老鼠屎」

無綫小花羅毓儀近日為綜藝節目《聲夢1+2》擔任嘉賓，她玩「倒播估歌仔」遊戲前，自稱聆聽考試曾奪5**最優異成績，但比賽時卻因「金魚記憶」累事，令到隊友都一頭霧水，她在另一遊戲時又連續兩次仆低，慘成隊中老鼠屎。