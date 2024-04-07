老闆娘計盡優惠價 陳展鵬幫襯林夏薇 訂巨鑽氹老婆

視后林夏薇近來忙做鑽石生意，她於劇集《逆天奇案2》中的拍檔陳展鵬立即幫襯，買鑽石送給愛妻，更笑言：「梗係揀粒大嘢啦！」老闆娘薇薇亦表示會給優惠價。

藝人陳展鵬跟林夏薇（薇薇）等前晚於電視廣播城為綜藝節目《獎門人》錄影，正忙於籌備鑽石生意的薇薇剛由外地返港，又指6、7月會陸續在香港、內地、新加坡、印尼及新西蘭等地開實體店。問到投資了多少，她表示：「唔講住，我自己都未去計，但就用晒自己心機，身心都全情投入。」而「愛妻號」展鵬則相當識做，自爆已訂了鑽石送給老婆單文柔，他謂：「我梗係揀粒大嘢，但要睇吓幾大粒同價錢先。」薇薇即踢爆他：「佢一睇到新聞即刻問我，總之價錢包你滿意，畀最優惠你。」

馮盈盈克服恐懼 而馮盈盈日前分享唱歌片，網民反應兩極，有人讚她唱功有進步，但亦有人批評她做作兼咬字不清，她表示：「冇諗過網民有咁多反應，個個都鼓勵我繼續專心做主持，但我覺得要克服呢個恐懼，不如大家提議我下次唱咩歌。」問她是否要打破「魔音」稱號，她笑言希望有人請她登台唱歌，或者參加《中年好聲音》。而盈盈、薇薇與陳煒等一眾女藝人玩遊戲時亦十分落力，為「啜乒乓」玩到幾乎不顧形象。

此外，轉戰直播帶貨的梁競徽指帶貨要親力親為，加上人手不足，所以辛苦過拍劇，近日忙於拍攝劇集《執法者們》的他希望跟張振朗合作，二人曾在《使徒行者》中有對手戲，當時剛入行的振朗飾演壞人，被競徽一拳打暈，競徽笑言：「所以要同你拍番套劇，做兩兄弟一正一邪，畀你打番拳。」