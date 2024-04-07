袁嘉敏升Cup洩春光

向來以性感形象示人的前港姐袁嘉敏早前突然轉型，改行包到冚路線，令粉絲頻頻失望。不過近日她終於想通，透過社交網分享性感美照。原來她到了冰島藍湖欣賞風景兼曬太陽，穿上超低胸吊帶裙的她大晒豐滿上圍之餘，還春光乍洩、露出內衣，非常引人遐思。網民讚她留英數月後不只身材升Cup，還變得容光煥發，愈來愈靚。