娛圈單打：老實講真係油膩 太誇張好快會滯

《中年好聲音2》賽果塵埃落定，冠軍古淖文因為揀啱歌，撼贏多次奪得MVP的譚輝智。不過，「樂壇風紀」甄妮就唔多欣賞呢位冠軍人馬，在社交網不點名發文暗諷古淖文「油膩誇張精」，「沒有成長空間」，「老油條」，又點名大讚亞軍譚輝智係可造之材，引來議論紛紛。近日古淖文再以「哭腔」清唱《傾城》，有咁誇得咁誇，唔知係咪反擊前輩的批評呢？

咁啱得咁蹺，甄妮又在社交網意有所指，直斥「好無聊」！哈哈，係咪真係咁無聊就唔知，但「樂壇風紀」出招例不虛發，古淖文呢個哭腔版《傾城》，的確招來唔少劣評！有網民坦言「好難聽」，但亦有網民幫口，指呢個哭腔版只不過係搞吓笑啫。

嗱，本欄好持平嘅，對古淖文決賽當晚的表現，真係要豎起大拇指畀個讚，但若有聽過呢個哭腔版，老實講，真係幾Over！如果只係搞吓氣氛，當然冇所謂，最怕有人出道多年，早已被定型，除咗Show Off唱功，表演乏善可陳，咁就等於故步自封。

大家都知，古淖文早在2009年已參加過亞視舉辦的《亞洲星光大道》，本身又係澳門土生葡人，一直集中喺澳門發展，2016年仲有派台歌推出，絕對唔係素人。難怪佢自己都話，出道多年難免有啲習慣戒唔甩。對於被指老油條、江湖味濃，雖然佢自言唔多覺，但就虛心表明會時刻記住外界批評喎。

都係嘅，真正唱得之人如張學友、陳奕迅，都唔需要靠誇張台風去突出自己。古淖文若想歌唱事業更上一層樓，真係要好好聽吓前輩所言，戒誇戒膩！