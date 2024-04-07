與「死敵」AGA同場 Gin Lee主動打招呼 受邀去婚宴

Gin Lee強調與AGA沒有不和。

歌手李幸倪（Gin Lee）和江海迦（AGA）曾被指是「死敵」，昨日二人同場出席活動，Gin Lee否認不和，指見到AGA會打招呼，AGA也表示二人是朋友，之後婚宴都會邀請對方出席。

Gin Lee與AGA曾同屬環球唱片公司，二人當年被指爭一姐之位而成為「死敵」。昨日二人同場出席音樂活動，提到舊公司環球唱片早前無預警大裁員，Gin Lee表示仍然有與舊同事聯繫，所以有所聽聞。問會否感慶幸走得快時，她說：「唔會咁諗，我都希望舊公司會有更好嘅發展，失業嘅同事可以盡快搵到工作。」說到曾與AGA傳不和，Gin Lee否認謂：「我哋兩個梗係冇嘢啦，我見到佢都會打招呼。」

強調私底下是朋友 而AGA受訪時亦指與Gin Lee沒有不和，私底下是朋友，更指之後婚宴都會邀請她。活動現場有不少創作歌手，AGA坦言很開心有份參與，更於後台認識了日本音樂巨匠坂本龍一的女兒坂本美雨，送了自己的唱片給對方。問到有否受公司裁員影響時，她指因為唱碟剛出，宣傳亦已做完，現時主力作歌及幕後工作，故沒有受太大影響。

另外，AGA昨日接受電台節目訪問，提到未婚夫鄭子邦曾與圈中人交往，亦先後與多位女藝人傳出緋聞，AGA直言不介意對方有過去：「我其實好感恩我哋之間嘅過去，先成就到適當嘅時間去一齊，兩個人能夠走埋一齊，係因為大家價值觀好相近，而呢啲價值觀冇過去就唔會有，所以我好感恩佢嘅所有過去。」問到兩人何時正式註冊，她指很可能會突然發生，又謂另一半絕不會禁止她婚後繼續音樂工作。

AGA坦言之後婚宴會邀請Gin Lee出席。