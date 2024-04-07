獨家訪問：肖像遭集體盜用 變「星級代言」 栢芝擬法律追究 阿佘勸騙徒收手

張栢芝

騙徒手法層出不窮，有時甚至舊橋翻炒，日前不少當紅藝人於網上大賣某洗頭水及唇彩廣告，但相片明顯遭移花接木，女星佘詩曼、張栢芝、陳敏之及薛凱琪肖像齊齊被盜用，慘成無辜受害者！

近年網上騙案種類繁多，藝人麥明詩、劉佩玥甚至郭富城都曾被不法之徒盜用肖像作不同的網騙。最近，網上出現多個有關洗頭水、唇彩廣告，顯示有不少藝人留言力推產品，除了視后佘詩曼、影后張栢芝，其他靚女藝人如陳敏之及薛凱琪亦在其中，「星級」陣容勁過不少知名品牌，不過細看之下，發現廣告照非常劣質，阿佘、栢芝及陳敏之的手明顯被Key上產品，而薛凱琪的照片更離譜，直接用上她的一張陳年洗頭照，旁邊硬放一支洗頭水，手法極之卑劣！查實移花接木廣告，多年前已曾出現，估不到事隔幾年又再盛行，舊橋「循環再用」！

薛凱琪只會在官網「認可」 本報記者就「假廣告」致電多位受害人，阿佘經理人表示：「盜用肖像去賣廣告，最擔心係唔知產品本身好與壞，誤導咗人去相信就唔好，所以希望盜用嘅人唔好再咁做，否則會採取法律行動。」張栢芝方面亦指該洗頭水廣告全是假的，栢芝從未作出任何推介，而一般盜用肖像的情況會交由專業維權律師處理。薛凱琪與陳敏之不約而同表示，希望大家尊重肖像版權，敏之指若粉絲有疑問可於社交平台私訊問她，而薛凱琪則着大家可在其社交平台留意她代言的廣告，若沒有她的官網「認可」就不要輕信，免得受騙！

賈玲「被代言」數十款減肥產品 另外，目前本年度內地票房最高電影《熱辣滾燙》的主角及導演賈玲，為角色先增重50多磅，再用8個月時間激減133磅，成為戲裏戲外非常勵志的故事。不過，有不法商人借熱潮炒作，以賈玲的電影肖像及「賈玲同款」、「熱辣滾燙同款」等關鍵字作招徠推銷產品，牽涉內地網購平台上數十款減肥食品與飲品，包括黑咖啡、蔬果飲料等。而「被代言」的賈玲亦透過大碗娛樂公司發布聲明，就網上氾濫的假廣告進行澄清，表示任何沒有在其個人及公司社交平台宣稱的代言與合作均為虛假，並表示已委託律師打擊侵權行為。

佘詩曼